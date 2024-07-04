توسيع التعاون المصرفي والمالي بين ايران وروسيا

طهران/ 4 تموز/يوليو/ارنا – التقى رئيس البنك المركزي الايراني محمد رضا فرزين، رئيسة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا وذلك على هامش المؤتمر الدولي المصرفي والمالي في سن بطرزبورغ بروسيا.

وتم في اللقاء مناقشة آخر مستجدات المشاريع المشتركة للتعاون المصرفي والمالي بين البلدين. ودار الحديث بين رئيسي البنكين المركزيين الايراني والروسي حول المزيد من استخدام العملات الوطنية ومواجهة العقوبات المصرفية والتعاون المشترك في اطار مجموعة بريكس.