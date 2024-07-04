المقاومة في غزة توقع جنود الاحتلال في كمائن محكمة

وأكدت القسّام رصدها هبوط الطيران المروحي لإجلاء القتلى والجرحى من موقع الكمين.وقالت القسام إنّ مجاهديها وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني تمكّنوا من إطلاق صاروخ "سام 7" تجاه طائرة مروحية من طراز "أباتشي" في سماء حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستدرج مجاهدو القسام قوة إسرائيلية راجلة إلى عين نفق فُخِّخت مسبقاً، وتم تفجيرها بأفراد القوة، موقعةً إياهم جميعاً قتلى في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدفت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافاه 4" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق زعرب شرق حي السلطان بمدينة رفح.

ونشرت القسام مشاهد من دك قوات الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذائف الهاون.

من جانبها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها بقذائف الهاون تحشدات الاحتلال الإسرائيلي، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.واستهدفت سرايا القدس مركز قيادة عمليات "جيش" الاحتلال في حي الشجاعية برشقة صاروخية من نوع (107).

كما تمكّن مجاهدو سرايا القسام من قنص جندي إسرائيلي في مناطق التوغل وسط مدينة رفح.

ونشرت سرايا القدس مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.

وصباح اليوم، أعلنت كتائب القسام استهداف دبابتَي "ميركافا 4"، بقذائف "الياسين 105"، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزّة.

واستهدفت كتائب القسام، مقر قيادة عمليات الاحتلال قرب موقع "ناحل عوز" شرقي مدينة غزة، مستخدمةً صواريخ "رجوم" و"107".

بدورها، أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها فجروا عبوةً برميلية من نوع (ثاقب)، في آلية عسكرية إسرائيلية في محيط منطقة السنترال.

وقصفت السرايا بقذائف الهاون النظامي "عيار 60"، تموضعات لجنود الاحتلال المتوغلة، في حي الشجاعية.أمّا كتائب شهداء الأقصى، فتمكّن مقاتلوها من قصف حشودات لآليات الاحتلال، بقذائف الهاون في محاور التقدّم بحي الشجاعية.

من جهتهم، استهدف مقاتلو قوات الشهيد عمر القاسم، بقذيفة "آر بي جي" ناقلة جند مدرعة، من نوع "إيتان" قرب مدرسة بئر السبع وسط مدينة رفح، وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

انتهى ** 2342