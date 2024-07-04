الرئيس الايراني بالوكالة يدعو الشعب للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون ، دعا مخبر الشعب للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 14 وان يؤدي دورا مؤثرا في تقرير مصيره والبلاد.

واضاف: ان اقتدار الدولة ومشاركة الشعب في تقرير مصيره يستوجبان الحضور عند صناديق الاقتراع، وعلى الشعب أن يعلم بأن كل صوت يتم الإدلاء به في الصندوق هو صوت للجمهورية الاسلامية، ونأمل أن نعمل بواجبنا كما هو الحال دائما.

وصرح القائم بأعمال رئيس الجمهورية: يجب أن يطمئن الشعب من أن الحكومة ستحمي أصواته بكل قوتها، وقد تم حشد جميع الأجهزة الحكومية حتى نشهد ملحمة للشعب مرة أخرى.

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى قد جرت الجمعة الماضية بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، الا ان ايا منهم لم يستطع الحصول على الاغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات الى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الاكبر من الاصوات بزشكيان وجليلي.

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