٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٠٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85529334
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بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١:٠٢ ص
رمز الخبر: 85529334
بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج

طهران / 5 تموز/يوليو/ارنا- مع بدء عملية التصويت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيوزيلندا، انطلقت رسمياً الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الخارج.

وستبدأ الانتخابات الرئاسية في إيران أيضًا في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة 5 تموز/يوليو (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش).

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى قد جرت الجمعة الماضية بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، الا ان ايا منهم لم يستطع الحصول على الاغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات الى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا العدد الاكبر من الاصوات بزشكيان (10 ملايين و 415 الفا و 991 صوتا) وجليلي (9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا).

انتهى ** 2342

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