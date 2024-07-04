سفير إيران لدى العراق: العلاقات مع إقليم كردستان عريقة ومتجذرة ومتنامية

وكتب آل صادق، مساء الخميس، في موقع التواصل الاجتماعي "اكس" حول لقائه مع مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي: علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع إقليم كردستان العراق عريقة ومتجذرة ومتنامية.

واضاف: الأمن والتجارة ركيزتان توفران الارضية للتنمية الإقليمية وتعدان الاولوية الأساسية في العلاقات القائمة بين الجانبين.

وقال سفير إيران لدى العراق: التقيت اليوم في بغداد بالسيد مسعود البارزاني وتحدثنا عن القضايا التي تهم الطرفين وسبل تحسين العلاقات الثنائية.

وسافر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى بغداد بعد ست سنوات بهدف تحسين العلاقات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية العراقية.

والتقى البارزاني خلال هذه الزيارة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان.

انتهى ** 2342