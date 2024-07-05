جيش الاحتلال يقر بمقتل ضابط جديد بمسيّرات حزب الله في الشمال

وافادت الميادين انه تحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ الضابط القتيل هو إيتاي غاليا، وهو برتبة رائد، موضحاً أنّه قُتل في المعارك شمالي فلسطين المحتلة.

وكان "جيش" الاحتلال، قد أقرّ الخميس، بمقتل جندي إسرائيلي وجرح عدد آخر، في قصفٍ مُزدوج لحزب الله استهدف منطقتي الجولان والجليل المحتلتين.

وأخلت قوّات "جيش" الاحتلال عدداً من الجرحى الذين وقعوا في الجولان إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، ومركز "زيف" الطبي في صفد عبر المروحيات العسكرية.كذلك، أعلنت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي وقوع إصابات مُباشرة في مبنيين في منطقة رجبا شمال عكا.

كما أعلن الإعلام الإسرائيلي، إصابة شخص بجراحٍ خطيرة، من جرّاء سقوط صاروخ على مجمّع تجاري في عكا.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ حزب الله زاد مدى الإطلاق في الشمال، مضيفةً: "لقد فقدنا الشمال".

وقال الإعلام الإسرائيلي، نقلاً عن مصدرٍ أمني، إنّ حزب الله نفّذ استهدافاتٍ واسعة، بأكثر من 100 صاروخ، وأطلق ما لا يقل عن 10 طائرات مُسيّرة من لبنان نحو "إسرائيل" الأمر الذي أدّى إلى إطلاق صفّارات الإنذار لمدّة ساعة كاملة من دون توقّف.

ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف مواقع الاحتلال ومستوطناته شمالي فلسطين المحتلة، ما يؤدّي إلى خسائر مؤكّدة في جنوده وعتاده.

وفي آخر عملياتها، أعلنت المقاومة استهداف مبنى يستخدمه جنود الاحتلال في ‏مستوطنة "أدميت" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابته بشكلٍ مباشر.

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ الاستهداف أدّى إلى اشتعال النيران في المبنى المستهدف ووقوع قتلى وجرحى.

انتهى ** 2342