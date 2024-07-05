قائد سلاح البحر: المشاركة القصوى في الانتخابات شوكة في عيون الاعداء

وقال الأدميرال إيراني، في جمع من قادة ومدراء القوات البحرية في القاعدة المتقدمة لاسطول الجنوب: إن مرساة الثورة الإسلامية متجذرة ومستقرة للغاية، ودفتها بيد نائب امام الزمان (عجّل الله تعالى فرجه الشريف).

وأضاف: إن نقطة نجاحنا في القوات البحرية الاستراتيجية للجيش هي التفكير والتصرف وفق منهج الولاية.

وأكد الادميرال إيراني: اننا ومن منطلق تمسكنا بالولاية سنصوت للمرشح الذي يتخذ الخطى على نهج الولاية، لأننا نعتبر المشاركة في الانتخابات واجباً شرعياً وأمراً جادا للغاية.

وقال قائد البحرية الاستراتيجية للجيش: الأمر الصريح للقائد العام للقوات المسلحة هو المشاركة الحماسية في المشهد الانتخابي، ونحن كجنود الولاية سنشارك في الانتخابات امتثالا لامر القائد العام، وندعو الشعب للمشاركة بمسؤولية.

وفي جانب آخر من حديثه قال الادميرال ايراني بالإشارة إلى عملية "الوعد الصادق" الفخورة ضد الكيان الصهيوني انتقاما للعدوان على القنصلية الايرانية بدمشق: في عملية "الوعد الصادق"، عندما دخلت الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية أجواء العراق، شاهدنا انتشارا واسعا لطائرات العدو على شاشة الرادار، وبفضل الله نجحنا في تحقيق أهدافنا من هذه العملية وحافظنا على الجاهزية بنسبة 100% لمواصلة العمليات.

وفي الختام، حيّا ذكرى شهداء الخدمة، رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورفاقهما وقال: من المناسب أن اذكر بان الرئيس الشهيد قال لي في آخر حضور له في جامعة "الإمام الخميني (رض)" للعلوم والتقنيات البحرية في نوشهر (شمال ايران) "ان بحرية الجيش تجعل المستحيل ممكناً".

انتهى ** 2342