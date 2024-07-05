تطوير العلاقات بين إيران وإندونيسيا في مجال السياحة

وشارك شالبافيان، مع سفير جمهورية إيران الإسلامية في جاكرتا محمد بروجردي، في اجتماع جمعية مديري مجموعات السياحة ووكالات السفر الإندونيسية في وزارة السياحة الإندونيسية كضيف خاص، وناقش في الاجتماع أيضًا المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع وزير السياحة الاندونيسي.

بعد ذلك، التقى نائب وزير التراث الثقافي والسياحة بمعية السفير الايراني، بالسيدة مارتيني، نائبة وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا.

وأشار شالبفيان في هذا اللقاء إلى ملتقى السياحة الإيراني الإندونيسي واكد اهميته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

من جانبها اكدت مساعدة وزير السياحة الإندونيسي أيضًا على الاستفادة من الفرص المتاحة واعتبرت التعاون بين متاحف البلدين مؤثرا في توسيع التواصل بين البلدين في مجال السياحة.

كما ألقت المسؤولة الإندونيسية كلمة في الحدث الثقافي للتعريف بميزات ايران في مجالات الصحة والطبيعة والسياحة التاريخية والدينية، وتم عرض شريط فيديو للحضور انتجته وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية وكذلك الملحقية الثقافية في السفارة الإيرانية.

وفي ختام الحفل تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين الاتحادات المهنية في البلدين، ومن ثم دخل مديرو المؤسسات السياحية في مفاوضات فردية مع بعضهم البعض.

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