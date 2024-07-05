٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٥٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85529403
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تطوير العلاقات بين إيران وإندونيسيا في مجال السياحة

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٧:٥٧ ص
رمز الخبر: 85529403
تطوير العلاقات بين إيران وإندونيسيا في مجال السياحة

طهران / 5 تموز/يوليو/ارنا- التقى نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني علي اصغر شالبافيان، الذي يزور جاكرتا على رأس وفد من القطاعين العام والخاص، كبار المسؤولين الحكوميين في مجال السياحة ومديري السياحة الاندونيسية وناقش معهم سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال السياحة.

وشارك شالبافيان، مع سفير جمهورية إيران الإسلامية في جاكرتا محمد بروجردي، في اجتماع جمعية مديري مجموعات السياحة ووكالات السفر الإندونيسية في وزارة السياحة الإندونيسية كضيف خاص، وناقش في الاجتماع أيضًا المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع وزير السياحة الاندونيسي.

بعد ذلك، التقى نائب وزير التراث الثقافي والسياحة بمعية السفير الايراني، بالسيدة مارتيني، نائبة وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا.

وأشار شالبفيان في هذا اللقاء إلى ملتقى السياحة الإيراني الإندونيسي واكد اهميته في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة.

من جانبها اكدت مساعدة وزير السياحة الإندونيسي أيضًا على الاستفادة من الفرص المتاحة واعتبرت التعاون بين متاحف البلدين مؤثرا في توسيع التواصل بين البلدين في مجال السياحة.

كما ألقت المسؤولة الإندونيسية كلمة في الحدث الثقافي للتعريف بميزات ايران في مجالات الصحة والطبيعة والسياحة التاريخية والدينية، وتم عرض شريط فيديو للحضور انتجته وزارة التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية وكذلك الملحقية الثقافية في السفارة الإيرانية.

وفي ختام الحفل تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون السياحي بين الاتحادات المهنية في البلدين، ومن ثم دخل مديرو المؤسسات السياحية في مفاوضات فردية مع بعضهم البعض.

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