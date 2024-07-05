انطلاق عملية التصويت في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسة الايرانية الـ14

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرابعة عشرة، المرشحان: مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.

هذا ومع بدء عملية التصويت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيوزيلندا، انطلقت رسمياً الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في الخارج.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات في الخارج بما فيها نيوزيلندا، قبل ساعات من انطلاق هذه الجولة في داخل ايران، وذلك بسبب الفارق الزمني وفروق التوقيت بين الدول.

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