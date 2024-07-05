٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٢٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85529424
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قائد الثورة الاسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة الـ14

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٨:٢٥ ص
رمز الخبر: 85529424
قائد الثورة الاسلامية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة الـ14

طهران / 5 تموز/يوليو/ارنا- ادلى قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني، وذلك منذ الدقائق الأولى من بدء التصويت للجولة الثانیة من الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وانطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد وخارجها.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

وبإمكان الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج، الذين ليست لديهم وثائق الهوية المذكورة أعلاه، التصويت من خلال ابراز جوازات سفرهم الصالحة، لانتخاب مرشحهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية الرابعة عشرة، المرشحان: مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.

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