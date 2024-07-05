قائد الثورة الإسلامیة: شعبنا العزيز يصوت ويختار الأفضل

وقال بعد الادلاء بصوته بالجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14: الحمد لله، إنه يوم جيد. يوم حضور شعبنا العزیز ومشاركته في الانتخابات، وهو أمر سياسي مهم للبلاد، سمعت أن شغف وحماسة الشعب واهتمامهم أصبح أكثر من ذي قبل، وإذا كان الأمر كذلك، فهذا أمر يبعث على السرور.

وأضاف: إن شاء الله سيتمكن شعبنا العزيز من التصويت واختيار الأفضل وفي هذه المرحلة يجب أن تكثف جهود وإرادة الشعب حتى ينهوا العمل و إن شاء الله سيكون لنا غدا رئيس الجمهوریة وسینتخب .

وسأل الله عز وجل أن يوفق الشعب ويزدهر البلاد و أن یجعل كل من یسعی في هذا الطريق تحت فضله ورحمته.

انتهی**3280