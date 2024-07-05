استشهاد أكثر من 8 آلاف طالب في غزة والضفة الغربية

وقالت الوزارة في بيان لها، إن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 8 آلاف و572 طالبًا واعتقلوا 14 ألفًا و89 آخرين، فيما استشهدوا في الضفة 100 طالب واعتقلوا 494 آخرين، إضافة إلى اعتقال 349 آخرين.

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال 497 معلما وإداريا والانتقال إلى 3 آلاف و402 جندي في قطاع غزة والضفة، واعتقال أكثر من 109 آخرين من مدن الضفة".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 620 ألف طالب في قطاع غزة محرومين من الالتحاق بمدارسهم من بدء الحرب، فيما يعاني معظم الطلبة من صدماتٍ نفسية، ويواجهون ظروفًا صحية صعبة.

يذكر أن جيش الاحتلال صعد من اعتداءاته واقتحاماته لمدن الضفة، وكذلك عمليات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضي على وقع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

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