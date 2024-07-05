٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85529664
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المرجع نوري همداني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة الـ14

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:٠٢ ص
رمز الخبر: 85529664
المرجع نوري همداني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الإیرانیة الـ14

طهران/ 5 تموز/ يونيو/ ارنا- أدلى المرجع الديني آية الله "حسين نوري همداني"، في مدينة قم المقدسة (جنوب طهران) بصوته في الجولة الثانیة من الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

وقال بعد الادلاء بصوته بالجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 في مقابلة مع الصحفيين: نأمل أن يختار الیوم، الشعب الإيراني، رئيسًا للبلاد وأن يتم حل جميع المشاكل.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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