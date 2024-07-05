معمرة تبلغ من العمر 100 عاما تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية الايرانية

وحرصت سيدة معمرة من مدینة کنبدکاووس شمال شرق إيران، تبلغ من العمر 100 عاما، على المشاركة في الجولة الثانیة من الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة، وأدلت بصوتها في هذه الانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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