انطلاق عملية الاقتراع في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسة الايرانية بأوروبا

وبدأت عملیة التصويت في بریطانیا، عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) وحضر الرعایا الإيرانيون هذا المركز منذ الدقائق الأولى من بدء الانتخابات.

كما أدلى القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، "علي متين فر"، بصوته في الصندوق الموجود بالسفارة قبل لحظات.

وقد دعا "علي متين فر" في وقت سابق في رسالة، الرعايا الإيرانيين في بریطانیا إلى إكمال الخطوة الكبيرة التي خطوها يوم الجمعة الماضي نحو تحقيق الركيزة الجمهورية للنظام من خلال مشاركتهم الواسعة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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