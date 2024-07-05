نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة أعلى من الجولة الأولی

وقال "علي متين فر" في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا) :إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن اخذت بنظر الاعتبار 10 مراكز اقتراع في بريطانيا في الجولتین الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لتسهيل مشاركة الرعایا الإيرانيين في بریطانیا في هذه الانتخابات.

وتابع قائلا: تقع خمسة من مراكز التصويت العشرة هذه في لندن وتقع المراكز الخمسة المتبقية في مدن بيرمنغهام ونيوكاسل ومانشستر وكارديف وجلاسكو.

وأضاف أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات كانت جيدة وأكثر من الجولة الأولى.

وأوضح: أن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة الـ14كانت أفضل وأکثر من الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية على الرغم من حضور وعرقلة عدد قليل من المعارضين لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذين يلجأون إلى العنف ومن المتوقع أن تکون نسبة المشاركة في هذه الجولة أعلى من الجولة الأولی.

یذکر أنه بدأت عملیة التصويت في بریطانیا، عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) وحضر الرعایا الإيرانيون هذا المركز منذ الدقائق الأولى من بدء الانتخابات.

كما أدلى القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، "علي متين فر"، بصوته في الصندوق الموجود بالسفارة قبل لحظات.

وقد دعا "علي متين فر" في وقت سابق في رسالة، الرعايا الإيرانيين في بریطانیا إلى إكمال الخطوة الكبيرة التي خطوها يوم الجمعة الماضي نحو تحقيق الركيزة الجمهورية للنظام من خلال مشاركتهم الواسعة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإیرانیة.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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