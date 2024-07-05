٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ م
رمز الخبر: 85530286
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journalistزهراء ناظمي

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مشارکة الإيرانيين الواسعة في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة في بريطانيا

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٥٩ م
رمز الخبر: 85530286
مشارکة الإيرانيين الواسعة في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة في بريطانيا

طهران/ 5 تموز/ يونيو/ رانا- احبطت المشاركة الواسعة للإيرانيين المقيمين في بريطانيت في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة الرابعة عشرة مشروع عدد قليل من العناصر المناهضة للثورة التي تحاول تعطيل عملية التصويت في مراكز الاقتراع.

مشارکة الإيرانيين الواسعة في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة في بريطانيا

وبدأت عملیة التصويت في بریطانیا، عند الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) وحضر  الرعایا الإيرانيون مركز الاقتراع منذ الدقائق الأولى من بدء الانتخابات.

مشارکة الإيرانيين الواسعة في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة في بريطانيا

مشارکة الإيرانيين الواسعة في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الإیرانیة في بريطانيا

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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