٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م
رقم الصحفي: 3085
رمز الخبر: 85530445
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باقري: بعض الدول الغربية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:١٥ م
رمز الخبر: 85530445
باقري: بعض الدول الغربية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات

طهران/ 5 تموز/ يونيو/ ارنا- قال وزير الخارجية بالإنابة" علي باقري كني": إن الدول التي تتشدق بالديمقراطية لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات وقام بعض الاشخاص فيها بخلق أجواء لا مبرر فيها للناخبين.

واعتبر باقري في حديث للصحفيين، الانتخابات مهرجانا يجسد السيادة الإسلامية في إيران ليتمكن الشعب من خلالها من تقرير مصيرهم.

وأضاف: إن كندا التي تتشدق بحقوق الانسان وقفت بوجه الشعب الايراني وحقه في المشاركة في الانتخابات ولم تسمح لاجراء الانتخابات فيها كما إنها وضعت حرس الثوري في قائمة الجماعات الارهابية تماشيا للصهاينة والارهابيين.

وتابع: إن الايرانيين المقيمين في بعض الدول الاوروبية والغربية واجهوا الاسبوع الماضي بعض المشاكل للمشاركة في الانتخابات حيث قام بعض الاشخاص باللجوء إلى العنف لعرقلة مشاركة الإيرانيين في الانتخابات وإن هذه الدول لم تحافظ على حق الشعب الإيراني للمشاركة في الانتخابات.

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