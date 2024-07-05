اللواء موسوي: زيادة المشاركة في الانتخابات تسهم في تعزيز قوة الردع الايرانية

وأضاف اللواء موسوي بعد الادلاء بصوته بالجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 : ان الجيش يساعد من يتم اختياره رئيسا للبلاد كي يكون ناجحا.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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