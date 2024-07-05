مسؤول: إيران مستعدة للتعاون في إنشاء بنك وراثي في تركيا

وقال عباس مسجدي خلال اللقاء مع رئيس منظمة الطب الشرعي في تركيا الدكتور يوكسيك: تم تدشین البنك الجيني في إيران بنجاح وهو يعمل الآن.

وأضاف أن أهم مهمة للطب الشرعي في إيران وتركيا هي المساعدة في تحقيق العدالة وصرح: أن إيران وتركيا لديهما الكثير من القواسم المشتركة في مختلف المجالات، وقد تعاونتا مع بعضهما البعض في مجال الطب الشرعي، وكان أحدها التعاون في قضية تحطم الطائرة التركية في إيران وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية ضحايا هذا الحادث في إيران.

واستطرد قائلا : هناك العديد من مجالات التعاون بين منظمتي الطب الشرعي في البلدين،، بما في ذلك مؤتمر الطب والعدالة الذي یعقد كل عامين كما يمكن تبادل الخبراء في العديد من المجالات العلمية والتخصصية.

وأعرب عن ارتياحه لحضور نظيره التركي في إيران وقبوله الدعوة لحضور منظمة الطب الشرعي الإيرانية.

وقال: من الممكن توفير الأرضیة لاتصالات أخرى بين الحكومتين والشعبين، إلى جانب المزيد من التفاعلات في إطار الدبلوماسية العلمية بين منظمتي الطب الشرعي في البلدين.

من جانبه أعرب الدكتور يوكسك، في هذا اللقاء عن ارتياحه لحضوره في إيران وتفقده لمركز التشخيص ومختبر الطب الشرعي في محافظة طهران.

وقال: لقد حقق الطب الشرعي في تركيا تقدمًا كبيرًا خلال العامين الماضيين، ويمكن للبلدين أن يكون لهما تعاون مناسب مع بعضهما البعض في المجالات المتخصصة من خلال تبادل الخبراء.

وبعد تفقد بعض إنجازات مركز أبحاث الطب الشرعي،اقترح عرض هذه الإنجازات في المؤتمر العلمي للطب الشرعي الذي سيعقد قريباً في تركيا بمشاركة 20 دولة.

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