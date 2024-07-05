تمديد فترة التصويت للانتخابات الرئاسية الايرانية في العراق

وأعلنت سفارة ايران في العراق: تم تمديد فترة التصويت للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيةالإیرانیة الـ 14 في العراق، حتى الساعة الثامنة مساء (حسب التوقيت المحلي ) نظراً لزيادة المشاركة والحضور الكبير والحماسي للرعايا الايرانيين في العراق بمن فيهم المقيمين وزوار العتبات المقدسة.

وأضافت السفارة:إنه تم تمديد عملية الاقتراع لدى الدوائر الانتخابية في مدن بغداد والبصرة والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة وأربيل والسليمانية حتى الساعة الثامنة مساء.

وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين للادلاء باصواتهم في الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسية الـ 14 والتي يتنافس فيها المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.

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