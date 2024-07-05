٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85530691
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تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية حتى الساعة الثانية عشرة مساء

٠٥‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٢ م
رمز الخبر: 85530691
تمديد التصويت في انتخابات الرئاسة الايرانية حتى الساعة الثانية عشرة مساء

طهران / 5 تموز/يوليو/ارنا- أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية تمديد فترة الاقتراع بالانتخابات الرئاسية حتى الساعة الثانية عشرة مساء.

وقال محسن اسلامي، في البيان رقم 23 الصادر عن لجنة الانتخابات، انه استجابة للطلبات الواصلة من المحافظات والفروع بتمديد مهلة الاقتراع نظراً لإقبال الشعب على الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، سيتم تمديد وقت التصويت في كافة الفروع حتى الساعة الثانية عشرة مساء وبموافقة من وزير الداخلية احمد وحيدي.

وكانت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية قد مددت في وقت سابق عملية الاقتراع لمدة ساعتين حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في البلاد ومن ثم حتى الساعة العاشرة مساء.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، الدكتور سعيد جليلي والدكتور مسعود بزشكيان.

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