اغلاق ابواب مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة الايرانية وبدء عملية فرز الاصوات

وقال اسلامي في تصريح صحفي بان فترة التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية قد انتهت في الساعة الثانية عشرة مساء الجمعة، الا ان عملية التصويت للافراد الذين مازالوا متواجدين في مراكز الاقتراع تستمر حتى الانتهاء من ذلك.

وفور انتهاء فترة التصويت واغلاق ابواب مراكز الاقتراع بدات عملية فرز الاصوات.

وكانت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية قد انطلقت في البلاد في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش) ونظرا للاقبال اللافت على التصويت فقد تم التمديد 3 مرات من الساعة السادسة لغاية الثانية عشرة مساء، ساعتين في كل مرة.

وبالتزامن مع اجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في البلاد فقد جرت في نحو 100 دولة بالعالم للتصويت من قبل الرعايا الايرانيين المقيمين في الخارج.

وجرى السباق الرئاسي بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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