٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85530865
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مسؤول: ازدياد المشاركة بنسبة 20 بالمائة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية بالخارج

٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٢٥ ص
رمز الخبر: 85530865
مسؤول: ازدياد المشاركة بنسبة 20 بالمائة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية بالخارج

طهران / 6 تموز/ يوليو/ارنا- اعلن المسؤول عن إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج إنه بالمقارنة مع الجولة الأولى من الانتخابات، فقد شهدنا زيادة بنسبة 20% في الحضور في معظم سفارات إيران في الخارج.

وقال علي رضا محمودي، المسؤول عن إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج مساء الجمعة، حول عملية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 138 مركز اقتراع في 98 دولة: كانت لدينا زيادة في الحضور بنحو 20% في معظم الممثليات في الخارج. وتمت زيادة صناديق الاقتراع في إسبانيا والنجف الأشرف، واضيف صندوق اقتراع على الحدود الأميركية الكندية لجمع أصوات الإيرانيين المقيمين في كندا.

وقال محمودي: إن الانتخابات بدأت في نيوزيلندا الواقعة في اقصى الشرق كأول منطقة اقتراع ، وتجري الانتخابات في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، وستنتهي الانتخابات فيها بعد ساعات.

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