مسؤول: ازدياد المشاركة بنسبة 20 بالمائة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية بالخارج

وقال علي رضا محمودي، المسؤول عن إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في الخارج مساء الجمعة، حول عملية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 138 مركز اقتراع في 98 دولة: كانت لدينا زيادة في الحضور بنحو 20% في معظم الممثليات في الخارج. وتمت زيادة صناديق الاقتراع في إسبانيا والنجف الأشرف، واضيف صندوق اقتراع على الحدود الأميركية الكندية لجمع أصوات الإيرانيين المقيمين في كندا.

وقال محمودي: إن الانتخابات بدأت في نيوزيلندا الواقعة في اقصى الشرق كأول منطقة اقتراع ، وتجري الانتخابات في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر، وستنتهي الانتخابات فيها بعد ساعات.

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