٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85530867
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الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الايرانية

٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٢:٤٢ ص
رمز الخبر: 85530867
الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات الرئاسة الايرانية

طهران / 6 تموز/ يوليو/ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن النتائج الاولية للجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على مليون و 263 الفا و 874 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على مليون و 244 الفا و 640 صوتا ، بعد فرز مليونين و 547 الفا و 381 صوتا من 6189 مركز اقتراع في 113 مدينة.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

انتهى ** 2342  

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