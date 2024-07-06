حصيلة ثالثة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 4 ملايين و 996 الاف و 364 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 4 ملايين و 526 الفا و 960 صوتا ، بعد فرز 9 ملايين و 699 الفا و 843 صوتا من 21790 مركز اقتراع في 298 مدينة.

انتهى ** 2342