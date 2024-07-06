٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85530871
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حصيلة ثالثة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ ص
رمز الخبر: 85530871
حصيلة ثالثة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

طهران / 6 تموز/ يوليو/ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن حصيلة ثالثة لنتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 4 ملايين و 996 الاف  و 364  صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 4 ملايين و 526 الفا و 960 صوتا ، بعد فرز 9 ملايين و 699 الفا و  843 صوتا من 21790 مركز اقتراع في 298 مدينة.

انتهى ** 2342 

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