حصيلة ثالثة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 4 ملايين و 996 الاف و 364 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 4 ملايين و 526 الفا و 960 صوتا ، بعد فرز 9 ملايين و 699 الفا و 843 صوتا من 21790 مركز اقتراع في 298 مدينة.
انتهى ** 2342
طهران / 6 تموز/ يوليو/ارنا- اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي فجر اليوم السبت عن حصيلة ثالثة لنتائج الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.
ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 4 ملايين و 996 الاف و 364 صوتا فيما حصل سعيد جليلي على 4 ملايين و 526 الفا و 960 صوتا ، بعد فرز 9 ملايين و 699 الفا و 843 صوتا من 21790 مركز اقتراع في 298 مدينة.
انتهى ** 2342
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