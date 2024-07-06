حصيلة سابعة لنتائج انتخابات الرئاسة الايرانية

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 12 مليونا و 704 الاف و 910 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 10 ملايين و 474 الفا و 238 صوتا ، بعد فرز 23 مليونا و 646 الفا و 138 صوتا من 47807 مراكز اقتراع في 452 مدينة بالبلاد.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

انتهى ** 2342