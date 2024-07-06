مسؤول: المنتصر في ساحة الانتخابات هو الشعب الايراني

وكتب كدخدائي، عضو مجلس صيانة الدستور ورئيس معهد الأبحاث فيه ، في حسابه الخاص في الفضاء الافتراضي، مشيراً إلى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية: المشاركة انتصرت على المقاطعة! هُزم خط المقاطعة في هذه الجولة من الانتخابات.

وذكر أن جهود المناوئين باءت بالفشل مرة أخرى، موجها: التحية للشعب الإيراني العظيم والمنتصر الذي رفض بحضوره الواعي مساعي الأعداء اليائسة.

وفي ختام منشوره كتب عضو مجلس صيانة الدستور: إن المنتصر في هذه الساحة هو الشعب الإيراني الابي.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

انتهى ** 2342