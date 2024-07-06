٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85530888
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برلماني: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة للمتآمرين على الشعب الإيراني

٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٦:٤٦ ص
رمز الخبر: 85530888
برلماني: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة للمتآمرين على الشعب الإيراني

طهران / 6 تموز/يوليو/ارنا- صرح أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي الايراني إن المشاركة الواسعة للشعب في الانتخابات هي رسالة إلى أولئك الذين يحاولون التآمر على إيران الإسلامية منذ سنوات.

وخلال زيارته لأحد مراكز الاقتراع في مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب شرق ايران، قال بهنام سعيدي في مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (ارنا): إن المشاركة الواسعة للشعب في الانتخابات هي رسالة إلى أولئك الذين يحاولون التآمر على إيران الإسلامية منذ سنوات، لكنهم لا يعلمون بان الشعب الايراني سيسجل حضورا حماسيا تلبية لنداء قائده.

واضاف: لقد حضرت شرائح مختلفة من شعب إيران الإسلامية، استجابة لدعوة قائدهم، منذ الساعات الاولى لعملية التصويت، ويبدو اننا نشهد مشاركة جيدة جداً.

وتابع قائلا: الشعب الايراني كان رهن اشارة قائده الحكيم في مختلف المراحل والساحات، سواء في الدفاع المقدس (1980-1988) أو على المستوى المحلي والدولي وان هذا الحضور اثبت تاثيره.

وأكد: على الأعداء أن يعلموا أنه كلما مر الزمن على هذه الثورة، كلما زاد تقدير الشعب لنظامه، وأدرك اكثر فاكثر مدى القيمة التي يوليها هذا النظام لمختلف الأفراد والشرائح.

انتهى ** 2342

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