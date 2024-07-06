ازدياد مشاركة الإيرانيين المقيمين في أمريكا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وقال أبو الفضل مهرآبادي، مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، في حديث مع مراسل وكالة "إرنا" في نيويورك: اجريت الجولة الثانية من الولاية الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الولايات المتحدة بنجاح، على الرغم من الجهود اليائسة التي بذلها المناوئون، ولحسن الحظ، تحققت زيادة في الأصوات بنسبة 35% مقارنة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة.

واضاف: في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة في أمريكا، تحققت أيضًا زيادة بنسبة 29% في الأصوات مقارنة الجولة الأولى ، ونقدر جهود جميع المتطوعين الذين كانوا مسؤولين عن إجراء الانتخابات في مدن أمريكا المختلفة.

وشكر مهرآبادي جميع الإيرانيين الذين يعيشون في أمريكا الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، وأضاف: كان هناك إيرانيون أتوا من اماكن بعيدة ، أشخاص قادوا سيارات ربما لمسافة 300 إلى 400 ميل للمجيء إلى واشنطن للمشاركة في الانتخابات، وهم يستحقون كل الشكر والتقدير.

وأضاف رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن: الحمد لله، جرت الانتخابات بشكل جيد للغاية ورائع، ونأمل أن يحقق الرئيس المقبل آمال هؤلاء الأحبة وأن تكون ايران زاخرة بالنصر والنجاح والسعادة للمواطنين الاعزاء في الداخل والخارج.

وقال مهرآبادي أيضًا: إن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن يعلن، كما في السابق، استعداده لتقديم تسهيلات خاصة لمواطنينا الأعزاء للسفر إلى إيران.

ووفقا لمراسل وكالة أنباء إيرنا، توجه الإيرانيون الذين يعيشون في أمريكا للتصويت يوم الجمعة في 35 مركز اقتراع في 21 ولاية أمريكية للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة بالتزامن مع العملية الانتخابية داخل البلاد.

ونظرا للاقبال الواسع من قبل الايرانيين الذين يعيشون في أمريكا على المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الرابعة عشرة فقد تمت زيادة مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة من 31 إلى 35 مركز اقتراع.

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في ولايات؛ أريزونا، كاليفورنيا، واشنطن، نيويورك، فلوريدا، جورجيا، إلينوي، ماساتشوستس، ميريلاند، ميشيغان، مينيسوتا، كانساس، نبراسكا، نيوجيرسي، نورث كارولينا، أوهايو، أوكلاهوما، أوريغون، تكساس، فيرجينيا وعقدت في ولاية ويسكونسن.

وفي ولاية نيويورك، كانت هناك ثلاث دوائر انتخابية في بوفالو وكوينز ومانهاتن. وتم إنشاء مركزي اقتراع في بوفالو وسياتل من أجل إتاحة إمكانية التصويت للمواطنين الذين يعيشون في كندا، حيث عارضت الحكومة الكندية إجراء الانتخابات في هذا البلد.

انتهى ** 2342