الرئيس الباكستاني يهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

وقال آصف علي زرداري في رسالة وجهها إلى مسعود بزشکیان: أهنئك من أعماق قلبي بانتخابك رئيسا جديدا لإيران.

وأضاف: تربط بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان علاقات أخوية ونأمل أن تتعزز علاقاتنا خلال فترة رئاستكم.

وأكد زرداري أنه يتطلع إلى التعاون مع الرئیس المنتخب للشعب الإيراني من أجل السلام والازدهار في المنطقة.

کما هنأ رئيس المجلس الوطني الباكستاني "سردار اياز صادق"، مسعود بزشکیان، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلا إن انتخاب بزشکیان رئيسا للجمهورية في ايران دليل على الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأصدر سردار أياز صادق، صباح اليوم، بيانا هنأ فيه مسعود بزشيكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتمنى له النجاح.

وأضاف أن السيد بزشکیان شخص ذكي ومقتدر وشخص سياسي صديق للشعب، وإن انتخابه یدل علی الثقة القوية التي يكنها الشعب الإيراني تجاهه.

وأكد أهمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: نحن واثقون من أن العلاقات بين البلدين ستتعزز أكثر في الفترة الجديدة.

یذکر أنه فاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس .

واعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: انه بناء على ذلك فان مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.

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