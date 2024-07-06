٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ ص
رمز الخبر: 85530977
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journalistزهراء ناظمي

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Dossier

ارتفاع عدد استشهاد الصحفيين في غزة إلى 156 جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ٩:٤٢ ص
رمز الخبر: 85530977
ارتفاع عدد استشهاد الصحفيين في غزة إلى 156 جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

طهران/ 6 تموز/ يونيو/ ارنا- استشهد الصحفيان الفلسطينيان إثر غارة إسرائيلية على غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 156.

واستشهد الصحفيان الفلسطينيان "سعدي مدوخ" و"أحمد سكر"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مدوخ في حي الدرج بمدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، وفق ما نقلت عنها قناة الجزيرة إنه تم انتشال جثامين 5 قتلى من بين أنقاض المنزل المستهدف.

ونشر ناشطون فلسطينيون مقطعا يظهر الدمار في منزل عائلة مدوخ ونقل قتلى ومصابين. كما نشرت مواقع فلسطينية - عبر منصات التواصل الاجتماعي- صورة للصحفي سعدي مدوخ وهو يحمل كاميرا في أحد شوارع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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Dossier

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