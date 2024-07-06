ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 156 جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع

واستشهد الصحفيان الفلسطينيان "سعدي مدوخ" و"أحمد سكر"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة مدوخ في حي الدرج بمدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، وفق ما نقلت عنها قناة الجزيرة إنه تم انتشال جثامين 5 قتلى من بين أنقاض المنزل المستهدف.

ونشر ناشطون فلسطينيون مقطعا يظهر الدمار في منزل عائلة مدوخ ونقل قتلى ومصابين. كما نشرت مواقع فلسطينية - عبر منصات التواصل الاجتماعي- صورة للصحفي سعدي مدوخ وهو يحمل كاميرا في أحد شوارع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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