أسامة حمدان: دور الوسطاء لا يقتصر على الأفكار بل يشمل ضمان ما يتم الاتفاق عليه

وأكدت حركة حماس: أن الأفكار التي قدمتها للوسطاء يوم الأربعاء "تمسكت بالمبادئ الأساسية، لكنها تتسم بالمرونة لوقف العدوان على غزة" وفق ما قال القيادي في الحركة أسامة حمدان للتلفزيون العربي، مساء الجمعة.

وقالت في بيان، إن وفدًا قياديًا من الحركة التقى أمين عام الجهاد الإسلامي زياد نخالة، وأمين عام الجبهة الشعبية جميل مزهر، مبينة أن اللقاءات شهدت استعراض الأفكار التفصيلية التي يتم تداولها مع الوسطاء في الأيام الماضية.

وأضافت، أن اللقاءات أكدت أن أهداف المقاومة في أي مبادرة أو جهود هي وقف العدوان على قطاع غزة، وسحب قوات الاحتلال وتوفير الإغاثة لشعبنا وإعادة الإعمار، مع التأكيد على عقد صفقة عادلة لتبادل الأسرى.

ونقلت قناة 12 العبرية عن مسؤولين في الموساد، أنهم متفائلون بأن الكابنيت الإسرائيلي سيصادق على صفقة التبادل. لكن، خلافًا لهذا التفاؤل، أكد مكتب نتنياهو، في إعلانه عن إرسال الوفد للتفاوض، أن "الفجوات مازالت واسعة" مع حماس.

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