الرئيس الايراني المنتخب: الانتخابات انتهت وهذه مجرد بداية لطريق مشاركتنا معا

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الـ14 ، كتب الرئيس الإيراني المنتخب على موقع إكس (تويتر سابقا) :" عزيزي الشعب الايراني، الانتخابات انتهت وهذه مجرد بداية لطريق مشاركتنا معا".

واضاف بزشكيان : "أمامنا طريق صعب ولا يمكن تجاوزه إلا بتعاطفكم وثقتكم وتعاونكم".

وتابع :" اقسم بشرفي ، بأنني أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضا أن تكونوا الى جانبي في هذا الطريق".

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة حول العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8 بالمائة.

وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما جليلي وبزشكيان.

انتهى**ر.م