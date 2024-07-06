فنزويلا تهنئ بزشکیان بفوزه في انتخابات الرئاسة الايرانية

وكتب وزير خارجية فنزويلا، "إيفان خيل بينتو"، في رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": جمهورية فنزويلا البوليفارية تهنئ شعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتزام الذي أظهره في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 5 يوليو 2024، والتي أدت إلى انتخاب السيد مسعود بزشكيان رئيسا جديدا للجمهورية الاسلامية الإيرانية".

وأضاف: تعتقد فنزويلا أن قرار الشعب الإيراني سيسهم في سعادة ايران حكومة و شعبا كقوة ناشئة في العالم متعدد الأقطاب نظرا إلی الدور البارز الذي یلعبه في سيناريو ترسيخ السلام والتنمية العالمية.

واعلن: إن الرئيس المنتخب للشعب الإيراني الثوري الشقيق "مسعود بزشکیان"، يحظى بالدعم المطلق من رئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو موروس" لمواصلة تعميق العلاقات الأخوية بين البلدين وفي تحالف استراتيجي شامل للتعاون متبادل وتعزيز وتقویة عالم متعدد الأوجه لمواصلة هزيمة مزاعم نظام الهيمنة التي تهدد التعددية والسلام العالمي.

يذکر أنه اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي صباح اليوم السبت عن حصيلة ثامنة واخيرة لنتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة.

ووفقا لما اعلنه المتحدث فقد حصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا ، بعد فرز 30 مليونا و 530 الفا و 157 صوتا من مراكز الاقتراع في البلاد وخارجها.

وقال: انه بناء على ذلك فان مسعود بزشكيان هو الرئيس المنتخب للدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة.

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