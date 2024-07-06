الحكيم يهنئ الايرانيين قيادة وحكومة وشعبا بنجاح تجربتهم الديمقراطية

وقال الحكيم في بيان :" نبارك للجمهورية الاسلامية الايرانية، قيادة وحكومة وشعبا ، نجاح تجربتهم الديمقراطية المتمثلة باجراء الانتخابات الرئاسية.

وتابع: كما نبارك للرئيس المنتخب "مسعود بزشكيان" نيله ثقة شعبه و نأمل ان يكمل مسيرة سلفه الراحل "ابراهيم رئيسي" وان تكون مناسبة لعهد سياسي جديد يسهم في حلحلة الملفات العالقة بالمنطقة والعالم.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

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