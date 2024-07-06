العاهل السعودي وولي العهد يهنئان بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

وقال الملك سلمان في هذه البرقية : "بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامتكم، متطلعين إلى الاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في سبيل تعزيز الأمن والسلام الإقليمي والدولي، متمنين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للرئيس الدكتور مسعود بزشكيان وقال: "يسعدني بمناسبة فوزكم بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والرقي لبدلكم وشعبكم الشقيق، مؤكدًا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا، وتخدم مصالحنا المشتركة".

وفاز مسعود بزشكيان بالجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت يوم امس الجمعة لیصبح الرئیس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجرت الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الايرانية يوم امس الجمعة 5 تموز/يوليو في انحاء البلاد وفي نحو 100 دولة في العالم لانتخاب الرئيس الايراني التاسع في الجمهورية الاسلامية من بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى لانتخابات الرئاسة قد جرت يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو بين المرشحين الاربعة ؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، ولم يستطع اي منهم الفوز بالغالبية المطلقة مما استوجب خوض جولة ثانية بين المرشحين الحائزين على اعلى عدد من الاصوات وهما بزشكيان وجليلي.

يذكر ان مسعود بزشكيان (70 عاما) كانت ولادته في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة اذربيجان الغربية شمال غرب ايران من أب آذري وأمّ كردية، وهو اخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة ، ومثّل اهالي مدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران في 5 دورات بمجلس الشورى الاسلامي وكان نائبا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005 .

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