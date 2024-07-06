قائد الثورة الإسلامية: القضية الأبرز في العالم اليوم هي فشل الحضارة الغربية الأخلاقي والسياسي والاجتماعي

طهران/ 6 تموز/يوليو/ارنا- أكد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي في رسالة إلى اجتماع اتحاد الجمعيات الطلابية الإسلامية في أوروبا إن الفاعلية في القضايا الكبرى تعتمد على الدافع والإيمان والثقة بالنفس مشيراً إلى إن القضية الأبرز في العالم اليوم هي الفشل الأخلاقي والسياسي والإنساني للحضارة الغربية مشدد على أن قضايا العالم المهمة هي مجالات الفكر والعمل والمبادرة لمجموعتكم المباركة.