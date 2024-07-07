محافظ البنك المركزي: توقيع أول اتفاقية مالية بين إيران وروسيا

وفي الاجتماع الثنائي لمحافظي البنكين المركزيين في إيران وروسيا على هامش المؤتمر المالي الروسي في سانت بطرسبورغ، والذي عقد يوم الخميس الماضي، اشار محافظ البنك المركزي الايراني الى الانتهاء من جميع الإجراءات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في الماضي، وبالتالي دخلت جميع الإجراءات المتفق عليها مسبقا مرحلة التشغيل.

واضاف فرزين بأن وفي هذا الاجتماع، تم التوقيع على وثيقة تعاون جديدة بشأن الإجراءات المشتركة المستقبلية من قبل محافظي البنكين المركزيين في البلدين.

وفي اشارة إلى القدرات التجارية والاقتصادية لإيران وروسيا، افاد محافظ البنك المركزي الايراني انه في نهاية اللقاء الثنائي مع رئيس البنك المركزي الروسي، تم التوقيع على اتفاقية مالية ثنائية تهدف الى توفير السيولة للعملات الوطنية للمعاملات التجارية، موضحا انه سيتم افتتاح البنية التحتية للمعاملات المتفق عليها بالريال الخارجي بالعملة الإيرانية في مركز صرف العملات والذهب في إيران في المستقبل القريب مبيّنا انه سوف يتم إرسال التعليمات اللازمة الى الشبكة المصرفية والتجار.

وبيّن فرزين انه ومع الاتفاقية المالية، ستكون عمليات التبادل على أساس العملات المحلية الريال الايراني والروبل الروسي دون الحاجة الى استخدام عملة أخرى، وستكون بداية قفزة في التبادلات التجارية للبلاد وستغطي العديد من المخاطر الناجمة عن تحويل العملات وهذا سيغطي التبادلات مع العملات الأخرى. ولذلك، فإن هذا مهم جدا لرجال الأعمال الإيرانيين والمستثمرين الروس.

ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسي بشبكة "شتاب" الإيرانية

وفي إشارة الى العلاقات النقدية والمصرفية بين إيران وروسيا، اوزضح محافظ البنك المركزي انه و في الاجتماع الثنائي لوفد الخبراء من الجانبين،و أثناء وضع اللمسات الأخيرة على متطلبات ربط شبكة نظام الدفع "مير" الروسية بـشبكة "شتاب" الإيرانية، فقد دخل هذا المشروع المرحلة التشغيلية، وستكون المرحلة الأولى منه متاحة للمواطنين الإيرانيين نهاية الشهر الميلادي المقبل.

وتابع بأن في هذه المرحلة، ستكون البطاقات المصرفية لشبكة "شتاب" الإيرانية قابلة للاستخدام في جميع أجهزة الصراف الآلي في روسيا على شكل بطاقة ذكية مع الخدمات المصرفية وسيتمكن المواطنون الإيرانيون من استلام أوراق الروبل من أجهزة الصراف الآلي الروسية باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

واضاف محافظ البنك المركزي الايراني "محمد رضا فرزين" بأن المرحلة الثانية من هذا الاتصال ستكون لصالح المواطنين الروس في إيران، وفي المرحلة الثالثة، ستتم معالجة بطاقات شتاب الإيرانية في متقبلي المتاجر الروسية.

تخصيص عملة الأربعين للزوار المتقدمين

وفيما يتعلق بتخصيص عملة الأربعين للزوار المتقدمين هذا العام،لفت فرزين الى انه وفي هذا الصدد، كان جهود العام الماضي إعداد هذه العملة، بحيث تم توفير العملة للمتقدمين قبل 20 يوما من الأربعين.

واعلن انه وبعد اقامة مراسم تاسوعاء وعاشوراء الامام الحسين (ع) وتكريما للزوار الكرام سيتم البدء بطرح عملة الأربعين في فروع مختارة من الشبكة المصرفية.

كما اكد انه خلال اربعين الامام الحسين (ع) لهذا العام، سيتم دفع 200 ألف دينار لكل زائر مقدم الطلب بسعر خدمة تداول العملات ETS ،التي يتم تبادلها في مركز صرف العملات والذهب الإيراني، دون دفع أي رسوم تذكر من خلال فروع مختارة من الشبكة المصرفية في المدن والقرى حتى لا يواجه زوار الأربعين الحسيني المحترمين أي مشاكل.

انتهى**ر.م