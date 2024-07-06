الرئيس الايراني المنتخب يتلقى رسائل التهنئة من رؤساء دول عربية

وهنأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الإيراني المنتخب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وقال بن زايد عبر منصة إكس: "أتمنى للرئيس الايراني التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبه وأتطلع للعمل معه لما فيه الخير لبلدينا وشعبينا".

بدوره، بعث العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة برقية تهنئة الى الرئيس الايراني المنتخب.

وأكد أن مملكة البحرين تتطلع وتحرص على إقامة علاقات طيبة تقوم على اساس التعاون مع إيران وتعزيز العلاقات معها خدمة لمصالح الشعبين الايراني والبحريني.

من جانبه بعث سلطان عُمان هيثم بن طارق، برقية تهنئة إلى الرئيس الايراني بزشكيان، بحسب ما نشتره وكالة الأنباء العمانية، عبر حسابها في منصة "إكس".

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