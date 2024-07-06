السوداني يؤكد على مواصلة التنسيق بأعلى المستويات وفي كافة المجالات بين ايران والعراق

وافاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان اليوم، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وعبَّر رئيس الوزراء، في برقية بعثها إلى بزشكيان، عن "تمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه".

واكد السوداني للرئيس الايراني المنتخب حديثا، "عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة؛ حسب ما افادت به وكالة الانباء العراقية (واع) .

انتهى ** ح ع