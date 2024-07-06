رئيس وزراء ارمينيا والرئيس الصربي يهنئان بزشكيان على انتخابه رئيسا لجمهورية ايران الاسلامية

وكتب باشينيان، في برقية التهنئة التي بعثها الى بزشكيان بالمناسبة اليوم، "ان حكومة وشعب ارمينيا يوليان اهمية خاصة للعلاقات الاخوية مع الجمهورية الاسلامية والتي لطالما شهدت نموا منذ استقلال البلاد حتى اليوم".

واضاف : ان العمل المستدام لترسيخ العلاقات الحميمة بين طهران ويريفان، في المجالات الثنائية ومن اجل رفاه المنطقة، يحظى باهمية خاصة؛ بحسب ما افادت به وكالة "آرمن پرس" للانباء.

وفي الختام اكد رئيس الوزراء الارميني، على ثقته بان الجهود المشتركة بين البلدين ستفضي الى تنفيذ الاتفاقات الثنائية؛ قائلا : نحن مقبلون معا على اعتماد برامج جديدة، وبما يصب في مصلحة ورفاه الشعبين الصديقين الايراني والارميني.

الرئيسي الصربي مهنئا بزشكيان : ان توليكم الرئاسة سيضمن السعادة والرخاء لشعبكم

من جانب اخر، هنا رئيس جمهورية صربيا "الكساندر فوشيتش"، الرئيس الايراني المنتخب "مسعود بزشكيان"؛ مؤكدا له في مدونة نشرها عبر منصة اكس، بان "توليكم مركز الرئاسة سيضمن الرخاء والسعادة للشعبكم".

واضاف الرئيس الصربي : ان فوزكم يدل على ثقة مواطنيكم بالافاق المستقبلية التي رسمتموها، والتزامهم بالسلام ورغبتهم في تطوير بلادكم؛ وانني على يقين بان فترة توليكم الرئاسة ستشهد السعادة والرخاء.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز السيد "مسعود بزشكيان" بانتخابات الرئاسة الـ 14 في جمهورية ايران الاسلامية، متفوقا على منافسه "سعيد جليلي".

وأفادت الداخلية في بيانها، أن السيد بزشكيان فاز بنحو خمسة وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل خمسة وأربعين بالمئة للسيد جليلي.

انتهى ** ح ع