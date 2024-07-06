الرئيس الايراني المنتخب يجدد الولاء والعهد مع قيم الامام الخميني (رض)

وكانت وزارة الداخلية الايرانية، اعلنت صباح اليوم السبت، فوز مسعود بزشكيان بمنصب الرئاسة الـ 14 في ايران الاسلامية، بعد حصوله على نحو خمسة وخمسين بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل خمسة وأربعين بالمئة لمنافسه "سعيد جليلي".

والرئيس الإيراني المنتخب الدكتور "مسعود بزشكيان"، هو من مواليد عام 1954م، وينحدر من مدينة مهاباد بمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، ويحمل شهادة في الطب اختصاص جراحة القلب.

ومن أبرز المناصب التي تولاها "بزشكيان" خلال مسيرته المهنية في ايران الثورة، فهي : رئاسة جامعة تبريز للعلوم الطبية من عام الف وتسعمئة واربعة وتسعين وحتى عام ألفين، ومن ثم أصبح مساعدا لوزير الصحة الإيراني حتى عام الفين.

كما تسلم بزشكيان حقيبة وزارة الصحة حتى عام الفين وخمسة، لينتقل بعد ذلك إلى البرلمان ممثلا عن مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الغربية، منذ العام الفين وثمانية وحتى الفين واربعة وعشرين؛ قبل أن يتولى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان خلال الفترة من 2016 م حتى 2020 م.

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