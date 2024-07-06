الأمين العام لمنظمة شنغهاي يهنئ بفوز بزشكيان

وكتب "تشانغ مين" عبر بيانه الصادر اليوم السبت : اسمحوا لي أن أهنئ مسعود بزشكيان لفوزه المحتوم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ واضاف مخطابا الرئيس الايراني المنتخب، "نحن نعتقد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستحقق في ظل رئاستكم المزيد من النجاح والازدهار".

وتابع : أؤكد لكم على أن أمانة شنغهاي ملتزمة بالعمل مع الزملاء الإيرانيين لضمان تطوير المنظمة باعتبارها احد الضامنين الرئيسيين للمرونة العالمية والأمن الإقليمي وآلية تعاون متبادلة المنفعة لنجاح دولنا.

واضاف مين : اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لكي أتمنى لرئيس إيران المنتخب طريقًا ثابتًا، وطاقة لا نهاية لها، وإنجازات مهنية جديدة، والنصر لصالح البلاد، كما أتمنى السلام والإزدهار للشعب لإيراني.

يذكر أن الدكتور مسعود بزشكيان أصبح رئيساً منتخباً للشعب الإيراني بعد فوزه بأغلبية الأصوات في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات الوطنية، النتائج النهائية لفرز الأصوات في الدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة على النحو التالي :

- إجمالي عدد الأصوات المنتخبوة في كافة الفروع الإنتخابية في الداخل والخارج 30 ملیونا و530 ألفاً و157، ووفقاً لهذه الأعداد فقد بلغ عدد الأصوات التي اختارت مسعود بزشكيان، 16 مليونا و384 الفا و403 اصوات، والأصوات التي اختارت سعيد جليلي، 13 مليونا و538 ألفا و179اصوات.

انتهى ** (م)