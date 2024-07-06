بري يبرق لقائد الثورة وبزشكيان مهنئاً بإنجاز الإنتخابات: إيران عظيمة بممارسة الديمقراطية بأبهى صورها

وتوجه بري الى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، في برقيته بالقول "هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة وكما في كل إستحقاق تثبت من خلال شعبها، أنها كما هي عظيمة في ثورتها، هي أيضاً عظيمة وعريقة في ممارسة الديمقراطية بأبهى صورها وتجلياتها".

وأضاف: إنني وبمناسبة إنجاز الشعب الإيراني لإستحقاق الإنتخابات الرئاسية وعلى النحو الديمقراطي الراقي الذي تمت فيه، أتقدم من سماحتكم بأحر التهاني وأصدق الأمنيات، سائلاً الله سبحانه وتعالى لسماحتكم دوام الصحة والتوفيق والثبات في قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثورتها المباركة نحو المزيد من المنعة والتقدم والإقتدار.

كما توجه بري الى بزشكيان بالقول "يسعدني بإسم الشعب اللبناني ومجلسه النيابي، وبإسمي الشخصي أن أتوجه من سيادتكم بالتهنئة على الثقة التي منحكم إياها الشعب الإيراني بإختياره شخصكم لمنصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سائلين المولى العزيز القدير لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الرئاسية وللجمهورية الإسلامية ثورة وقائداً وشعباً المزيد من التقدم والإستقرار والإقتدار، انه ولي التوفيق".

انتهى ** 2342