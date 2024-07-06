الرئيس الكوبي مهنئا بزشكيان: هافانا تتطلع لتعزيز التعاون مع طهران

وكتب الرئيس الكوبي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا): نهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسًا لإيران.

واكد إرادة بلاده في مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين هافانا وطهران، واضاف: نحن واثقون من أن الشعب الإيراني سيواصل طريقه في مسار السلام والازدهار.

وتم انتخاب مسعود بزشكيان رئيسًا تاسعًا للجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الشعب الإيراني بعد فوزه بأغلبية الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الدورة الرابعة عشرة للرئاسة الإيرانية.

ولغاية الان بعث الكثير من رؤساء وقادة الدول التهاني للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان لفوزه في انتخابات الرئاسة.

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (53.6 بالمائة من اصوات المقترعين) فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا (44 بالمائة من اصوات المقترعين).

وبلغ إجمالي عدد الأصوات في داخل وخارج البلاد 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً ، اي 49.8 بالمائة من اجمالي عدد الافراد الذين كان يحق لهم التصويت والبالغ 61 مليونا و 452 الفا و 321 شخصا.

انتهى ** 2342