ايطاليا تهنئ بفوز بزشكيان وتؤكد على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

وقال تشيريلي في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية: أعرب عن خالص التهاني لشعب إيران بمناسبة انتخاب الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية".

وأضاف: "نأمل أن نتمكن من التعاون لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة في خليج عدن وفي الشرق الأوسط بشكل عام".

وقال: "آمل أن تتعزز العلاقات الدبلوماسية خلال فترة الرئاسة الجديدة. على أمل أن تساعد الصداقة التقليدية وطويلة الأمد بين شعبينا العظيمين حكومتي إيطاليا وإيران على التعاون بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهنا في السنوات المقبلة".

وفي الختام أضاف الدبلوماسي الإيطالي: "في هذا الصدد، أتمنى للرئيس الإيراني الجديد وافر النجاح في تنفيذ المهام الهامة التي أوكلها إليه الشعب".

ولغاية الان بعث الكثير من رؤساء وقادة الدول التهاني للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان لفوزه في انتخابات الرئاسة.

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (53.6 بالمائة من اصوات الناخبين) فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا (44.3 بالمائة من اصوات الناخبين).

وبلغ إجمالي عدد الأصوات في داخل وخارج البلاد 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً ، اي 49.8 بالمائة من اجمالي عدد الافراد الذين كان يحق لهم التصويت والبالغ 61 مليونا و 452 الفا و 321 شخصا.

انتهى ** 2342