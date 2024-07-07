القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بريطانيا يثمن مشاركة الرعايا الايرانيين الحماسية في الانتخابات

وجاء في جانب من رسالة كتبها القائم باعمال السفارة الايرانية في لندن علي متين فر، تلقت وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء نسخة منها: ان اجراء الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في فترة أقل حتى من الموعد القانوني بعد استشهاد آية الله السيد إبراهيم رئيسي، في جولتين خلال أسبوع وفي 10 مراكز اقتراع في 6 مدن مختلفة في شمال وجنوب وشرق وغرب بريطانيا، لم يكن امرا ممكنا إلا بفضل الله وتعاون كافة المعنيين بالانتخابات، من اللجان التنفيذية والإشرافية ومراكز الاقتراع العشرة فضلا عن الإعلام والاسناد والحماية الامنية وغيرها. كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن لجنة انتخابات الخارج بوزارة الخارجية، ولجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، ومجلس صيانة الدستور ، لعبت الدور الرئيسي في إجراء هذه الانتخابات في إيران وخارجها.

واعتبر الانتخابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانها تعود للشعب، وأضاف: "في بريطانيا، قام عدد كبير من المواطنين الايرانيين المقيمين ببذل جهود طوعية كبيرة لإجراء انتخابات الولاية الرابعة عشرة بجمهورية إيران الإسلامية، وأنا اوجه لهم جزيل الشكر والتقدير. لقد لعب الإيرانيون دورهم في عملية التطور المستمرة لنظام سيادة الشعب الدينية من خلال المشاركة بحماس في الانتخابات.

وأكد: أن زيادة مشاركة الإيرانيين الاعزاء المقيمين في بريطانيا بنسبة 12% في الجولة الثانية مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة وزيادة مشاركتهم بنسبة 22% مقارنة بانتخابات 2021 الرئاسية ما هي إلا جزء بسيط من ملحمة حب أبناء وطننا الأعزاء لأرض الآباء والاجداد.

وأضاف القائم بأعمال السفارة الإيرانية: خلال إجراء الجولتين الأولى والثانية من الدورة الانتخابية الرئاسية الرابعة عشرة، تم تسجيل مشاهد استثنائية لهذا الحضور القوي والملتزم في مدن بريطانية مختلفة، لا يمكن وصف جمالها وعظمتها. صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً من مختلف الشرائح جاءوا من أماكن بعيدة وقريبة إلى مراكز الاقتراع للمساهمة في هذه الملحمة.

وجاء في ختام هذه الرسالة: إننا نقطع عهداً مع الباري تعالى ومع هذا الشعب العزيز أنه في الحكومة التي ستشكل برئاسة الرئيس المنتخب، ستكون خدمة هذا الشعب الكريم وإعلاء اسم إيران الإسلامية على رأس أولوياتنا، راجين أن نتمكن من الرد على جزء بسيط من فضل وعظمة ولطف الشعب الإيراني العزيز والنبيل.

انتهى ** 2342