بن حبتور يهنئ بنجاح الانتخابات الرئاسية الإيرانية

واوردت "سبأنت" (موقع وكالة الانباء اليمنية "سبأ") انه بارك الدكتور بن حبتور، فوز الرئيس بزشكيان بالانتخابات الرئاسية ونيله ثقة الشعب الإيراني الشقيق لقيادة البلاد للأعوام المقبلة.

ونوه بالتجربة الديمقراطية الإيرانية الرائدة على مستوى المنطقة والتي تترسخ بصورة مستمرة .. سائلا الله العلي القدير العون والنجاح للرئيس بزشكيان في مهامه الرئاسية القادمة وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب لإيران وشعبها الشقيق.

ولغاية الان بعث الكثير من رؤساء وقادة الدول التهاني للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان لفوزه في انتخابات الرئاسة.

وحصل بزشكيان على 16 مليونا و 384 الفا و 403 اصوات (53.6 بالمائة من اصوات الناخبين) فيما حصل سعيد جليلي على 13 مليونا و 538 الفا و 179 صوتا (44.3 بالمائة من اصوات الناخبين) من إجمالي عدد الأصوات في داخل وخارج البلاد البالغ 30 مليوناً و530 ألفاً و157 صوتاً.

انتهى ** 2342